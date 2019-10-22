В Колышлее больница впервые получила маммограф Медицина

Колышлей, 22 октября 2019. PenzaNews. Колышлейская районная больница впервые получила в свое распоряжение современный цифровой маммограф, который приобретен примерно за 12 млн. рублей на средства бюджета Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Раньше жительницам приходилось ездить в Сердобск либо Пензу, что вызывало массу затруднений», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что до этого цифровой рентгенологический маммограф также был поставлен в поликлинику №14 ГБУЗ «Городская поликлиника», где открыт первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи.

«В 2020 году в кузнецкую межрайонную больницу, пензенскую, шемышейскую, башмаковскую и лунинскую районные больницы поступят передвижные маммографические установки», — сказали в Минздраве.