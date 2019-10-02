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В Пензенской области открыт первый центр амбулаторной онкопомощи

08:20 | 02.10.2019 | Медицина

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Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи открыт на базе поликлиники №14 ГБУЗ «Городская поликлиника» на улице Стасова в Пензе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В Пензенской области открыт первый центр амбулаторной онкопомощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного правительства, он будет обслуживать пациентов, прикрепленных к поликлиникам №13 и №14.

В центре предусмотрены кабинеты онколога, эндокринолога, пульмонолога, терапевта, гастроэнтеролога, кардиолога и невролога. Также имеется клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое и эндоскопическое отделения.

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Направлять пациентов с подозрением на злокачественное новообразование на консультацию в центр будут врачи общей практики, участковые терапевты и врачи-специалисты. Онколог в ходе первичного приема составит маршрутный лист с перечнем необходимых обследований. При подтверждении диагноза гражданину будет рекомендовано лечение в областном онкологическом диспансере.

Помимо деятельности, призванной подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз, в центре будет осуществляться диспансерное наблюдение за онкобольными, проводиться химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях и в формате дневного стационара.

Всего в 2019–2024 годах в области планируется открыть 10 центров амбулаторной онкологической помощи, пять — в Пензе и столько же — в районах.

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