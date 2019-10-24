Пациентка перинатального центра, потерявшая ребенка, получит 350 тыс. рублей компенсации Медицина

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд пересмотрел решение суда первой инстанции, согласно которому ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» предстояло выплатить пациентке перинатального центра, потерявшей ребенка, 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 35 тыс. рублей в виде штрафа за отказ добровольно исполнить исковые требования женщины.

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«В своем заявлении истица указала, что в апреле 2018 года она поступила в перинатальный центр на позднем сроке беременности. Ей была сделана операция — кесарево сечение, у нее родился ребенок без признаков жизни. Из протокола патологоанатомического вскрытия следует, что плод был доношенным, никакими заболеваниями не страдал, какие-либо патологии в его развитии отсутствовали», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Она пояснила, что в ходе разбирательства были выявлены дефекты оказания медицинской помощи женщине, которые однако не повлияли на неблагополучный исход ее беременности.

«По данному факту было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников больницы состава преступления», — отметила собеседница агентства.

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Наталья Яшина добавила, что женщина не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляционную жалобу, а прокурор принес представление.

«Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда их рассмотрела и вынесла определение, которым увеличила сумму компенсации морального вреда до 350 тыс. рублей, штрафа — до 175 тыс. рублей. По мнению коллегии, суд первой инстанции не в полной мере принял во внимание наличие множественных дефектов оказания медицинской помощи, недооценку ответчиком клинического состояния беременной, его тяжести, индивидуальные особенности истицы, степень причинения ей нравственных страданий, а также принципы разумности и справедливости», — сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что решение вступило в законную силу.