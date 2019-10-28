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Гришаев прокомментировал планы по строительству детской поликлиники в «Спутнике»

13:46 | 28.10.2019 | Медицина

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Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев прокомментировал планы по возведению здания детской поликлиники в микрорайоне «Город Спутник».

Гришаев прокомментировал планы по строительству детской поликлиники в «Спутнике». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, данный проект планируется реализовать на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов.

«30% — наш бюджет, 70% — федеральный», — сказал министр в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 28 октября.

Александр Гришаев добавил, что в настоящее время важно заложить денежные средства на строительство котельной, которая обеспечит теплоснабжение не только детской поликлиники, но и новой школы.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев напомнил, что финансирование проекта по возведению здания учреждения здравоохранения из федерального бюджета будет зависеть в том числе от выполнения регионом целевых показателей по вводу жилья.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», детская поликлиника в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного будет рассчитана на 500 посещений в смену. По итогам дней Пензенской области в Совете Федерации проект был рекомендован к включению в федеральную адресную инвестиционную программу.

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