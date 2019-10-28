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В Пензенской области не могут приобрести в новостройках двухкомнатные квартиры для врачей

15:47 | 28.10.2019 | Медицина

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Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Федеральные нормативные документы не позволяют приобретать в новостройках квартиры, состоящие из двух и более комнат, по программе «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области не могут приобрести в новостройках двухкомнатные квартиры для врачей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они не проходят, к сожалению, то есть мы можем приобретать в новых строящихся домах только однокомнатные квартиры», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 28 октября.

Руководитель ведомства добавил, что по этой причине двухкомнатные квартиры намечено покупать на вторичном рынке.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев потребовал еще раз изучить правовую сторону вопроса и при наличии возможности внести в документы изменения, чтобы приобретать жилье для врачей дефицитных специальностей только на первичном рынке.

«Почему новое-то жилье надо? Нам надо сдавать квадратные метры. [...] Мы, с одной стороны, решаем главную задачу — поддерживаем врачей, приобретая им квартиры, дома; с другой стороны, поддерживаем строительную отрасль», — сказал он.

По словам главы региона, также следует планировать работу на следующий год — проанализировать потребность в медицинских кадрах, определить объемы финансирования и обсудить с застройщиками, какие квартиры намечено выкупить для врачей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», программа «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области» была утверждена 5 марта 2019 года.

Она предусматривает предоставление государственным учреждениям здравоохранения субсидий на приобретение жилых помещений в госсобственность региона, их последующее включение в специализированный фонд и предоставление по договорам найма медработникам.

Благодаря этому планируется предотвратить отток кардиологов, неврологов, онкологов, врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, а также сердечно-сосудистых хирургов.

Участие в программе принимают четыре учреждения — каменская, кузнецкая, нижнеломовская и сердобская межрайонные больницы.

В бюджете Пензенской области на реализацию программы в 2019 году предусмотрено около 50,6 млн. рублей.

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