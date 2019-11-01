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В Пензе жителей пригласили на врачебную лекцию об уходе за тяжелобольными людьми

09:03 | 01.11.2019 | Медицина

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Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Заместитель начальника пензенского областного госпиталя для ветеранов войн, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Пензенской области по паллиативной помощи Венера Золкорняева прочтет лекцию, посвященную принципам ухода за тяжелобольными людьми.

В Пензе жителей пригласили на врачебную лекцию об уходе за тяжелобольными людьми. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе нее слушатели узнают, как заботиться о неподвижном человеке, в том числе как правильно накормить его.

Встреча будет полезна родственникам тяжелобольных людей, соседям, близким и всем тем, кто осуществляет уход за такими пациентами.

Лекция состоится в конференц-зале гериатрического центра областного госпиталя для ветеранов войн в предстоящий четверг, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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