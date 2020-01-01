Дефицит программы госгарантий в Пензенской области составит 918 млн. рублей Медицина

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Дефицит финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области в 2020 году прогнозируется на уровне 918 млн. рублей. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

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«Ее расчетный объем на 2020 год составляет 4,8 млрд. рублей при аналогичном показателе на 2019 год 4,6 млрд. рублей. Исходя из имеющихся источников, мы заложили в эту редакцию [проекта бюджета] 3,9 млрд. рублей. Дефицит — 918 млн. рублей», — сказала она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, состоявшихся в Законодательном собрании региона во вторник, 12 ноября.

По словам Любови Финогеевой, практика прошлых лет показывает, что к первому чтению программа, как правило, формируется «с определенным дефицитом».

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«Из тех сумм, которые включены, [...] 2,6 млрд. рублей приходится на финансирование госзадания и оказание медицинской помощи 38 государственными медицинскими организациями», — уточнила министр, добавив, что речь идет о всех видах, финансируемых из регионального бюджета, среди них — стационарная, амбулаторно-поликлиническая, паллиативная и высокотехнологичная помощь.

Она пояснила, что на обеспечение лекарственными препаратами, которые получают свыше 100 тыс. человек, на 2020 год предусмотрено 900 млн. рублей, на последующие два года — по 1,1 млрд. рублей.

Любовь Финогеева отметила, что 317 млн. рублей заложено на покупку медоборудования средней сложности.

«Территориальная программа госгарантий дает возможность медицинским учреждениям приступить к процедурам торгов и закупить все необходимые лекарственные препараты и оборудование, которые необходимы для обеспечения лечебного процесса», — подчеркнула глава Минфина Пензенской области.