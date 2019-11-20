В пензенскую детскую больницу поступило оборудование для реабилитации пациентов Медицина

Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Новое оборудование для реабилитации пациентов, приобретенное по нацпроекту «Здравоохранение», поступило в распоряжение пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте учреждения, это компьютерный стабилоанализатор с биологической обратной связью «Стабилан-01-2». Он предназначен для регистрации, обработки и анализа траектории перемещения центра давления тела человека на плоскость опоры для экспресс-оценки функционального состояния пациента и восстановления двигательно-координационных функций.

Кроме того, закуплен аппарат для роботизированной механотерапии коленного и тазобедренного суставов «Ормед Flex 01».

Помимо этого, в больнице появился аппарат «ВЧ-Магнит-Медтеко» для высокочастотной магнитотерапии.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, подобного оборудования в учреждении ранее не было никогда.

«Финансовые средства в размере примерно 600 тыс. рублей на приобретение новых аппаратов для областной детской больницы выделены из федерального и областного бюджетов», — уточнили в ведомстве.