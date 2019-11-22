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В Пензе начала работу конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее»

11:24 | 22.11.2019 | Медицина

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Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Научно-практическая конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее» начала свою работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В Пензе начала работу конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Юлия Котовская отметила, что для пациентов старшей возрастной группы характерен как набор определенных болезней, так и системные хронические изменения в состоянии здоровья.

«Задача врача-гериатра — сохранить активную полноценную жизнь. Задача не только вылечить ту или иную болезнь у возрастного пациента, а вернуть его на тот же уровень автономности и активности жизни. Также кроме лечения врач-гериатр должен определять потребность пациента в социально-бытовой помощи», — пояснила она.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, в конференции принимают участие ведущие российские эксперты в области геронтологии и гериатрии, а также врачи других специальностей, занимающиеся лечением пациентов старшего возраста.

После ее окончания пройдет тематическое мероприятие на базе пензенского областного госпиталя для ветеранов войн, в ходе которого доцент кафедры болезней старения Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян расскажет о проблемах, связанных с нарушением памяти у пожилых. Затем она вместе с другими неврологами проведет консультативный прием.

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