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В Пензе завершен первый этап строительства военного госпиталя

14:20 | 02.12.2019 | Медицина

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Первый этап строительства нового военного госпиталя завершен в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе завершен первый этап строительства военного госпиталя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Госпиталь очень большой, с современным оборудованием. Цена вопроса — около 1,8 млрд. рублей», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 2 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что на реализацию второго этапа необходимо примерно 800 млн. рублей.

Он поручил сопровождать проект заместителя председателя правительства Пензенской области Юрию Денисову и Дмитрию Семенову, а также главе регионального Минстроя Александру Гришаеву.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство военного госпиталя нового формата, на основе которого будет создан типовой проект подобного учреждения на 150 коек, было начато в Пензе летом 2018 года.

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