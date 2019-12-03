В Пензе восемь новых автомобилей передано бригадам скорой помощи Медицина

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил представителям бригад скорой помощи ключи от восьми новых автомобилей, на приобретение которых из регионального бюджета направлено более 50 млн. рублей.

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Обращаясь к медработникам, он напомнил, что планомерная работа по обновлению автопарка службы скорой помощи началась несколько лет назад.

«За последние два года мы практически 80% транспортных средств заменили», — уточнил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что оснащению бригад уделяется самое пристальное внимание, поскольку от этого зависят жизнь и здоровье граждан.

«Еще 20 машин скорой помощи мы получим до конца года по федеральной программе. В целом тогда у нас на ближайшие 2–3 года проблема будет, по большому счету, закрыта», — сообщил губернатор.

По его мнению, пензенские врачи, оказывающие скорую и неотложную медицинскую помощь, являются профессионалами высокого уровня.

«Поэтому я сегодня хочу вам сказать большое спасибо и в вашем лице — всем коллегам, которые на маршрутах», — отметил глава региона.

Из восьми единиц транспорта, приобретенных для пензенской областной станции скорой медицинской помощи, пять — это реанимобили, укомплектованные по федеральным стандартам. Они закуплены с целью совершенствования медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

Один из реанимобилей будет закреплен за областной клинической больницей имени Н.Н. Бурденко, еще один — за детской больницей имени Н.Ф. Филатова.

Три спецавтомобиля — машины класса «В», которые предназначены для работы общепрофильных врачебных бригад.