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В Нижнем Ломове готовятся к вводу в эксплуатацию новой детской поликлиники

09:00 | 05.12.2019 | Медицина

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Нижний Ломов, 5 декабря 2019. PenzaNews. Новое трехэтажное здание детской поликлиники, построенное менее чем за год, будет введено в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минстроя Пензенской области.

В Нижнем Ломове готовятся к вводу в эксплуатацию новой детской поликлиники

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В полном объеме завершены строительно-монтажные работы. Проверены и подключены инженерные коммуникации», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в помещениях уже размещено необходимое оборудование.

«По всей поликлинике установлены таблички с наименованием кабинетов, вывешен график приема врачей. Каждый этаж выполнен в своей цветовой гамме. В настоящее время ведется подготовка документации необходимой для ввода объекта в эксплуатацию», — сказали в Минстрое.

11 марта 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Евростандарт» в лице гендиректора Дмитрия Прошкина заключили госконтракт на строительство трехэтажного здания детской поликлиники нижнеломовской межрайонной больницы.

Его цена, по последним данным, составляет 99 млн. 82 тыс. 228 рублей. Согласно сведениям портала госзакупок, стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила около 137 млн. рублей.

Срок окончания работ — 15 декабря 2019 года.

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