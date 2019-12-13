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В Пензе молодых врачей посвятили в профессию

13:28 | 13.12.2019 | Медицина

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Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Церемония посвящения молодых врачей в профессию состоялась в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в пятницу, 13 декабря.

В Пензе молодых врачей посвятили в профессию

Фото: Pnzreg.ru

Со знаменательным событием медработников поздравил губернатор Иван Белозерцев, который напомнил о мерах господдержки, предоставляемых специалистам, занятым в сфере здравоохранения.

«В 2019 году из регионального бюджета на приобретение жилья врачам выделено более 50 млн. рублей. Для медиков и их семей уже приобретено 30 квартир в муниципальных образованиях Пензенской области. В последующие годы реализация программы, направленная на укрепление кадрового потенциала, продолжится», — сказал он.

В завершение мероприятия Иван Белозерцев вручил символические ключи от квартир 15 молодым специалистам, которые трудоустроены в учреждения здравоохранения в Каменке, Кузнецке, Русском Камешкире, Нижнем Ломове и Сердобске.

Как сообщает пресс-служба облправительства, всего в 2019 году на работу в больницы и поликлиники региона приняты 360 выпускников вузов и колледжей.

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