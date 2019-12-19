Кузнецкая межрайонная детская больница приобрела пять служебных квартир Медицина

Кузнецк, 19 декабря 2019. PenzaNews. Межрайонная детская больница, расположенная в Кузнецке Пензенской области, приобрела на первичном рынке пять благоустроенных служебных квартир для обеспечения жильем медицинских работников. Об этом сообщила главврач учреждения Галина Дерябина.

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«В настоящее время проводится регистрация жилых помещений», — пояснила она.

Галина Дерябина отметила, что руководство учреждения ведет планомерную работу, направленную на сокращение дефицита медицинских кадров.

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«Постоянно держим связь с медицинскими институтами, даем направления студентам, ищем будущих специалистов, которые согласны работать в нашем городе», — цитирует Галину Дерябину пресс-служба мэрии Кузнецка.

Согласно данным портала госзакупок, в период с 16 по 19 декабря государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная детская больница» заключило пять контрактов на приобретение благоустроенных квартир на общую сумму около 8 млн. рублей: четыре — на 1 млн. 470 тыс. рублей каждый, а также один на 1 млн. 890 тыс. рублей.

Все купленное за бюджетный счет жилье находится в корпусе №2 дома №2Ж на улице Белинского в Кузнецке.

Поставщик — ООО «Стройзаказ», возглавляемое Сергеем Кирилловым.