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Кузнецкая межрайонная детская больница приобрела пять служебных квартир

18:55 | 19.12.2019 | Медицина

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Кузнецк, 19 декабря 2019. PenzaNews. Межрайонная детская больница, расположенная в Кузнецке Пензенской области, приобрела на первичном рынке пять благоустроенных служебных квартир для обеспечения жильем медицинских работников. Об этом сообщила главврач учреждения Галина Дерябина.

Кузнецкая межрайонная детская больница приобрела пять служебных квартир. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время проводится регистрация жилых помещений», — пояснила она.

Галина Дерябина отметила, что руководство учреждения ведет планомерную работу, направленную на сокращение дефицита медицинских кадров.

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«Постоянно держим связь с медицинскими институтами, даем направления студентам, ищем будущих специалистов, которые согласны работать в нашем городе», — цитирует Галину Дерябину пресс-служба мэрии Кузнецка.

Согласно данным портала госзакупок, в период с 16 по 19 декабря государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная детская больница» заключило пять контрактов на приобретение благоустроенных квартир на общую сумму около 8 млн. рублей: четыре — на 1 млн. 470 тыс. рублей каждый, а также один на 1 млн. 890 тыс. рублей.

Все купленное за бюджетный счет жилье находится в корпусе №2 дома №2Ж на улице Белинского в Кузнецке.

Поставщик — ООО «Стройзаказ», возглавляемое Сергеем Кирилловым.

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