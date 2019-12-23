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Охват населения Пензенской области вакцинацией от гриппа превысил 50%

13:18 | 23.12.2019 | Медицина

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Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Суммарный охват населения Пензенской области вакцинацией от гриппа превысил 50%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Охват населения Пензенской области вакцинацией от гриппа превысил 50%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в рамках национального календаря прививок этой работой охвачено 504,7 тыс. взрослых и 141,7 тыс. детей.

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Кроме того, за счет местных источников финансирования привиты около 31,6 тыс. человек.

Согласно официальным данным, суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в области находится ниже уровня эпидпорога на 41,6%, в Пензе — на 22,1%.

На территории регионального центра на карантин закрыто шесть классов в школах №№20, 41, 66, 71 и гимназии №13.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Кузнецке, Камешкирском, Лопатинском, Кузнецком, Никольском, Городищенском, Кондольском и Сосновоборском районах.

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