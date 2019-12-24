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Стало известно, как пензенские больницы будут работать в новогодние праздники

09:00 | 24.12.2019 | Медицина

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Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. График работы бюджетных учреждений здравоохранения в предстоящие новогодние праздники утвержден в Пензенской области.

Стало известно, как пензенские больницы будут работать в новогодние праздники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, во всех поликлиниках будет организована работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка лекарственных средств, листков нетрудоспособности, справок о смерти и других документов 2, 3, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00.

В учреждениях, обслуживающих 20 тыс. человек и более, с 8.00 до 14.00 также будет оказываться неотложная медицинская помощь на дому по вызовам, переданным из контакт-центра или принятым регистратурой, в период с 28 декабря по 8 января включительно, кроме 1 и 7 января.

Поликлиники, обслуживающие менее 10 тыс. человек, 29 декабря, 1, 5 и 7 января работать не будут.

Контакт-центр в период с 28 декабря по 8 января будет работать с 8.00 до 14.00, 1 и 7 января — выходные дни.

Служба скорой помощи и стационары продолжат функционировать в обычном круглосуточном режиме.

Ожидается, что в ближайшее время на сайтах больниц будет размещена подробная информация о работе в выходные и праздничные дни.

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