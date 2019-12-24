В Пензе врачи внедрили метод суперселективной эмболизации опухолевых сосудов Медицина

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Врачи пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко первыми в регионе внедрили метод суперселективной эмболизации опухолевых сосудов, при котором препараты для химиотерапии поступают непосредственно к метастазам. Об этом сообщил заведующий региональным сосудистым центром областной больницы Михаил Краснов.

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«Химиотерапевтические препараты наиболее эффективны, когда они подводятся точно к опухолевому очагу. До недавнего времени пациентам со множественными метастазами вообще мы не могли помочь, и они получали только облегчающую паллиативную медицинскую помощь», — пояснил он.

Михаил Краснов добавил, что с использованием современного ангиографического комплекса и сверхтонких катетеров можно ввести препарат в сосуды диаметром менее 1 мм.

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«Что это дает? Во-первых, большую концентрацию химиотерапевтического препарата в очаге поражения. Второе — снижение общей интоксикации от воздействия химиопрепарата. Ведь химиопрепараты останавливают деление всех клеток, а у нас делятся клетки кожи, слизистых оболочек. Соответственно, пациенты переносящие химиотерапию, теряют волосы, испытывают большие проблемы с желудочно-кишечным трактом», — отметил заведующий региональным сосудистым центром.

По его словам, сверхточная химиотерапия напоминает работу снайпера или ювелира и позволяет помогать пациентам в ситуациях, при которых раньше медицина была бессильна.

«Сейчас удается достичь стойкой ремиссии, повысить качество и продолжительность жизни», — подчеркнул Михаил Краснов.

Как уточняется на сайте областной больницы имени Н.Н. Бурденко, команда учреждения успешно выполнила операцию пациенту с колоректальным раком и метастазами в области печени.

Ее провели заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностик и лечения Алексей Соколов и врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Антон Столяров, который руководил операцией.