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СРОЧНО Иван Белозерцев ответил на вопрос о втором губернаторском сроке

Пензенская область не достигла целевых показателей по снижению смертности населения

14:45 | 25.12.2019 | Медицина

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Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Целевые показатели по снижению смертности населения, которые определены для Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», пока не достигнуты в регионе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская область не достигла целевых показателей по снижению смертности населения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пока мы не выполняем в полном объеме индикативные показатели, определенные в указе президента Российской Федерации, по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и по онкологии», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в среду, 25 декабря.

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Иван Белозерцев отметил, что «никогда Пензенская область эти показатели не выполняла».

«У нас есть проблема. Мы еще не можем сказать, что мы молодцы и с этой задачей справились, но то, что мы уверенно нащупали вот эти пути решения проблемы по снижению смертности, сохранению жизни и здоровья людей, увеличению продолжительности жизни — это правда. Такие результаты есть», — пояснил губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, у него нет сомнений в том, что в следующем году «показатели будут еще лучше».

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