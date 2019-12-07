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Естественная убыль населения Пензы за девять месяцев превысила 1,4 тыс. человек

12:04 | 07.12.2019 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2019. PenzaNews. Естественная убыль населения Пензы по итогам девяти месяцев 2019 года составила 1 тыс. 415 человек: на свет появились 3 тыс. 312 детей, умерли 4 тыс. 727 жителей областного центра. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Естественная убыль населения Пензы за девять месяцев превысила 1,4 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года естественная убыль населения сократилась на 1,6%. При этом на показатель повлияло уменьшение количества и умерших, и родившихся.

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Согласно официальным данным, с января по сентябрь 2018 года в Пензе на свет появились 3 тыс. 609 детей, умерли 5 тыс. 47 жителей. Естественная убыль составляла 1 тыс. 438 человек.

Комментируя данные о демографической ситуации на территории города, в Пензастате отметили, что в структуре причин смертности жителей по итогам девяти месяцев 2019 года наибольший удельный вес — около 53% — имели болезни кровообращения, а также новообразования — около 17%.

От несчастных случаев, травм и отравлений скончались почти 8% граждан, умерших с начала года.

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