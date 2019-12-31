Утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2020–2022 годы Медицина

Пенза, 31 декабря 2019. PenzaNews. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждена постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она устанавливает перечень видов и форм медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно.

Читайте также

Принят бюджет Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов

Также в ней прописаны заболевания и состояния, при которых граждане могут рассчитывать на лечение по полису ОМС.

Кроме того, среди прочего в программе указаны принципы финансирования, структура формирования тарифов, целевые значения доступности и качества оказания медпомощи.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 декабря в ходе 26-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области министр финансов региона Любовь Финогеева акцентировала внимание на том, что финансовое обеспечение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи доведено до бездефицитного уровня.

По словам главы регионального ведомства, на 2020 год ее объем достиг расчетной потребности — 4 млрд. 769 млн. рублей.