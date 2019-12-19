Принят бюджет Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов Экономика

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов принят большинством голосов во втором чтении в окончательной редакции в ходе 26-й очередной сессии в четверг, 19 декабря.

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Основные параметры главного финансового документа субъекта федерации депутатам представила министр финансов региона Любовь Финогеева, которая прокомментировала изменения, произошедшие по итогам доработки после первого чтения.

«В доходной части бюджета объем налоговых и неналоговых доходов сохранен на прежнем уровне. Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены на 2020 год на 5,8 млрд. рублей, на 30,5%, в итоге они составили 24,7 млрд. рублей. На 2021 и 2022 годы соответственно рост 5,8 млрд. и 5,9 млрд. рублей, [поступления] составят 19,7 млрд. и 18,2 млрд. рублей», — пояснила она.

Министр уточнила, что из них трансферты целевого характера составят в ближайшие три года 3,6 млрд., 1,9 млрд. и 2 млрд. рублей.

Любовь Финогеева особо обратила внимание на то, что финансовое обеспечение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области доведено до бездефицитного уровня.

«На 2020 год ее объем увеличен на 918 млн. рублей и достиг расчетной потребности — 4 млрд. 769 млн. рублей. Соответствующие дополнения произведены в 2021 и 2022 годах», — подчеркнула глава регионального ведомства.

По ее словам, также в полном объеме предусмотрены денежные средства на страхование неработающего населения.

«Для этого в 2020 году прибавили 1,2 млрд. рублей. Абсолютная сумма отчислений составит 5 млрд. 612 млн. рублей», — сказала она.

Любовь Финогеева сообщила, что в 2020 году прогнозируемый объем доходов бюджета составит 61,7 млрд. рублей, расходов — 62,4 млрд. рублей, дефицит — 700 млн. рублей.

Она добавила, что в 2021 и 2022 годах профицит бюджета составит 600 млн. и 500 млн. рублей соответственно: доходы ожидаются на уровне 58,4 млрд. и 59,4 млрд. рублей, расходы — 57,8 млрд. и 58,9 млрд. рублей.

Министр уточнила также, что объем госдолга на 1 января 2021 года составит 54,8% к уровню налоговых и неналоговых доходов.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин отметил, что впервые в истории преодолен 60-миллиардный рубеж доходной части бюджета.

В ходе голосования проект закона «О бюджете Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» поддержали 28 депутатов, двое высказались против.