Второй ангиограф в областной больнице позволит нарастить объемы высокотехнологичной помощи Медицина

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Второй ангиографический комплекс, который приобретен пензенской областной клинической больницей имени Н.Н. Бурденко почти за 64 млн. рублей, позволит нарастить объемы высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в учреждении. Об этом заявил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения облбольницы Алексей Соколов.

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«В прошлом году помощь была оказана более чем 4 тыс. пациентов в одной операционной. [...] Из них треть получили высокотехнологичную помощь по стентированию коронарных артерий — почти 1,4 тыс. человек», — сообщил он журналистам в ходе презентации операционной, в которой установлено новейшее оборудование.

Алексей Соколов пояснил, что ангиографический комплекс позволяет проводить диагностику и лечение пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также с онкологией.

«Например, химиоэмболизацию при онкологических заболеваниях, тромбоаспирацию из церебральных артерий при ишемическом инсульте и, естественно, стентирование коронарных артерий при остром коронарном синдроме», — уточнил врач-рентгенохирург.

Он также обратил внимание на то, что благодаря современному комплексу появилась возможность задействовать две операционные одновременно, равномерно распределять нагрузку среди сотрудников и внедрять новые методы лечения.

В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава Пензенской области по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Игорь Илясов, который также работает в данном отделении, уточнил, что приоритетным направлением деятельности является исследование сосудов сердца.

По его словам, с этой целью в день в плановом порядке выполняется более десяти коронарографий, при этом в больницу также поступают пациенты, которым необходима экстренная помощь — оборудование второй операционной позволяет не отказываться от намеченных на определенное время процедур.

Игорь Илясов привел в качестве примера ситуацию с мужчиной, доставленным в учреждение 9 января бригадой скорой помощи с признаками стенокардии, которому через прокол в руке — через лучевую артерию — была выполнена диагностическая коронарография, диагностирован атеросклероз и с помощью стента восстановлен кровоток в артерии.

«Клинический эффект — снижение болевого синдрома, улучшение состояния, облегчение дыхания — мы получили непосредственно на операционном столе», — подчеркнул он.