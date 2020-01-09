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В пензенской областной больнице введен в эксплуатацию современный томограф

22:08 | 09.01.2020 | Медицина

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Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Современный томограф стоимостью 64 млн. рублей введен в эксплуатации в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В пензенской областной больнице введен в эксплуатацию современный томограф

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вот этот компьютерный томограф нам позволяет не делать коронарографию с проведением катетера в сердце», — сказал он, поясняя отличие нового оборудования от аппаратов предыдущих поколений губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, оценившему ход модернизации учреждения в четверг, 9 января.

Александр Никишин добавил, что точность проводимых исследований существенно выросла, что сказывается на дальнейшей стратегии лечения.

«Получается у нас как бы эта компьютерная томография — скрининговый метод перед коронарографией вместе со стентированием», — подчеркнул министр.

По данным пресс-службы Минздрава Пензенской области, рентгеновский компьютерный томограф с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием, поступивший в распоряжение больницы, предназначен для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии.

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