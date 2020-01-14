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Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области остается ниже уровня эпидпорога

10:04 | 14.01.2020 | Медицина

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Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остается в Пензенской области ниже уровня эпидпорога. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области остается ниже уровня эпидпорога. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За неделю — с 6 по 12 января — зарегистрировано 1 тыс. 92 случая ОРВИ», — уточнили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что относительно высокий уровень наблюдается в Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Камешкирском, Лопатинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Земетчинском, Каменском и Наровчатском районах.

«Всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 14 случаев гриппа: из них 12 — А(H1N1), два — В», — сказали в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сезоне 2019–2020 охват населения Пензенской области иммунизацией против гриппа составил 54,5%.

С 9 января 2020 года медицинские организации региона перешли на особый режим работы в связи с подъемом заболеваемости: введены ограничения на посещение пациентов в стационара, действует масочный режим.

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