В Пензенской области подготовились к борьбе с коронавирусом Медицина

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин утвердил дорожную карту по проведению в больницах региона дополнительных мероприятий, направленных на выявление и лечение коронавирусной инфекции.

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Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, медработники нацелены при обращении граждан по поводу гриппа или ОРВИ уточнить информацию о факте пребывания за границей у всех больных с признаками респираторных симптомов и повышенной температурой тела.

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На случай выявления коронавируса в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи предусмотрено выделение боксов и боксированных палат.

Мониторинг ситуации ведется в ежедневном режиме.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 2 тыс. 783 человек, из них 461 — в тяжелом состоянии. Число жертв этого типа пневмонии достигло 81 человека.

По состоянию на 27 января, случаев коронавирусной инфекции в России не выявлено.