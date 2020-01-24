В преддверии февральских игр «Дизеля» матчи ВХЛ решено перенести из Китая в Россию Спорт

Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Руководство Высшей хоккейной лиги в связи со вспышкой коронавируса в КНР приняло решение перенести из Китая в Россию все домашние матчи «Ценг Тоу», «КРС-БСУ» и «ОРДЖИ», с которыми пензенский «Дизель» должен сыграть 14, 16 и 18 февраля соответственно. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВХЛ.

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В нем уточняется, что предстоящие встречи с китайскими командами будут перенесены на территорию России на основании ст. 44 регламента «ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

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«О местах, времени и датах проведения матчей будет сообщено дополнительно», — добавляется в тексте.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 23 января 2020 года в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV, из них 625 — в 25-ти регионах КНР, четыре — в Таиланде, по одному — в Японии, Южной Корее, США и Тайване, включая 17 с летальным исходом.

На данный момент известно о 15 зараженных медработниках.