Пензенские власти получают информацию обо всех жителях региона, прибывающих из Китая Медицина

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Власти Пензенской области в оперативном режиме получают информацию обо всех жителях региона, прибывающих в Россию из Китая, в связи с распространением в КНР коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в четверг, 30 января.

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По его словам, при пересечении гражданами госграницы формируются списки, которые направляются в управление Роспотребнадзора по Пензенской области, оттуда — в региональный Минздрав, а затем — в учреждения здравоохранения на местах.

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В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова пояснила, что специалисты нацелены отслеживать состояние здоровья каждого такого гражданина.

«Они все будут обследованы. Тест-система уже разработана», — сказала она.

Оксана Чижова уточнила, что в Пензенскую область тест-системы уже поступили.

Комментируя дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса в регионе, Александр Крымов отметил также, что в пензенских вузах учатся 68 студентов из Китая, шестеро из которых в последнее время выезжали в КНР, из них трое уже вернулись — их самочувствие находится под контролем медработников.