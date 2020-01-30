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Проблем со здоровьем хоккеистов китайских клубов, которые сыграют в Пензе, нет — министр

13:38 | 30.01.2020 | Спорт

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Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Каких-либо проблем со здоровьем хоккеистов трех китайских клубов — «Ценг Тоу», «КРС-БСУ» и «ОРДЖИ», матчи которых перенесены в Пензу из-за коронавируса в КНР, на сегодняшний день нет. Об этом заявил министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Проблем со здоровьем хоккеистов китайских клубов, которые сыграют в Пензе, нет — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все три китайские команды прибыли в Россию с 21 по 25 января. Все команды прошли тщательное медицинское обследование. Они уже сыграли свои хоккейные матчи в Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Рязани. Никаких проблем с проведением этих матчей не было», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в четверг, 30 января.

Григорий Кабельский уточнил, что, по данным Минспорта Пензенской области, в этих трех командах «осталось всего 7 хоккеистов из Китая».

«Все остальные хоккеисты — это наши соотечественники, которые в этом году заключили контракты с китайскими командами и участвуют в чемпионате [«ВХЛ — Кубок Шелкового пути»], или представители других стран», — пояснил министр.

По его словам, отмечается большая обеспокоенность жителей в связи с приездом игроков из Китая в Пензу, однако «нет никаких оснований отменять или переносить эти матчи».

«Все спортсмены здоровы, готовятся к играм», — подчеркнул Григорий Кабельский.

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