В Пензе зафиксирован рост цен на медицинские маски — УФАС Медицина

Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. Рост цен на медицинские маски зафиксирован в аптеках Пензы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФАС России по Пензенской области.

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«Было проверено более 15 аптечных пунктов, расположенных на территории Пензы. В ходе проверки установлено увеличение роста цен на медицинские маски за период с 1 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года», — отмечается в пресс-релизе.

О каких именно аптеках идет речь, в тексте не уточняется.

«В настоящее время пензенским УФАС России проводится проверка обоснованности роста цен», — добавляется в нем.

31 января 2020 года заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что руководством оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России дано поручение Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору по пресечению попыток завышения цен на медицинские маски и недобросовестной конкуренции.

4 февраля ФАС России отчиталось о направлении соответствующих запросов в регионы.

Территориальные управления ведомства должны еженедельно направлять в центральный аппарат информацию об изменении цен на медицинские маски в субъектах РФ.

В случае получения сведений о росте цен или о дефиците данной продукции будут проводиться проверки, а при выявлении экономически необоснованного роста — приниматься меры, предусмотренные законодательством.