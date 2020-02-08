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В Пензе больница выплатит сыну умершей пациентки компенсацию в 120 тыс. рублей

09:33 | 08.02.2020 | Медицина

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Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования сына пациентки, умершей в отделении реанимации клинической больницы №5, взыскав с учреждения в пользу мужчины компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. рублей, а также 60 тыс. рублей в качестве возмещения расходов на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель суда.

Ленинский районный суд Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно заключению экспертизы, при поступлении матери истца в ГБУЗ «Клиническая больница №5» обследования были выполнены не в полном объеме, с нарушениями предусмотренных стандартов и клинических рекомендаций», — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что факт некачественного оказания медпомощи нашел подтверждение в судебном заседании, при этом не было представлено доказательств принятия всех возможных и необходимых мер для спасения пациентки, изначально поступившей в отделение кардиологии.

Представитель суда уточнил, что мужчина просил взыскать с больницы 500 тыс. рублей, однако при определении размера компенсации морального вреда суд принял решение о частичном удовлетворении требований.

Собеседник агентства добавил, что также истец рассчитывал взыскать 500 тыс. рублей с Минздрава Пензенской области, но он не доказал, что ему причинен вред в результате действий данного ответчика.

«Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», — отметил представитель суда.

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