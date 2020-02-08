Счетная палата выявила нарушения в сфере закупок медоборудования в Пензенской области Медицина

Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Счетная палата Пензенской области выявила нарушения, допущенные при осуществлении закупок медицинского оборудования государственными бюджетными учреждениями здравоохранения.

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«При проверке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения [в Пензенской области» в 2017 и 2018 годах] обращено внимание, что Минздравом [региона] не были установлены количественные показатели [результативности использования денежных средств] в соглашениях о предоставлении субсидий бюджетным учреждениям здравоохранения на закупку медоборудования», — сообщил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров, представляя отчет о работе за 2019 год в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся 7 февраля.

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Он добавил, что в ряде случаев фактическое использование оборудования начиналось значительно позднее подписания сторонами акта на ввод в эксплуатацию, при этом период простроя длился от 45 дней до четырех месяцев.

«В одном из проверенных учреждений часть закупленного оборудования имеет крайне низкий уровень загрузки. В другом приобретенное оборудование вообще не использовалось — до нашей проверки — по назначению», — сказал Михаил Макаров.

По его словам, также были выявлены случаи формального подхода к обучению персонала, что приводило к поломке оборудования и его последующему ремонту не в рамках гарантийных обязательств, а за счет учреждения.