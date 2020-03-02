EN
21:08:05 Понедельник, 2 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев дал ряд поручений в связи с новым случаем заболевания коронавирусом в России

15:01 | 02.03.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд поручений в связи с выявлением нового случая заболевания коронавирусной инфекцией в России.

Белозерцев дал ряд поручений в связи с новым случаем заболевания коронавирусом в России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надо рекомендовать людям воздержаться от туристических поездок, в том числе и с детьми, в предстоящие школьные каникулы. Все должны понимать, что сейчас такой период, который требует сокращения числа контактов, передвижений», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 2 марта.

Иван Белозерцев также призвал по возможности сократить число массовых мероприятий.

Кроме того, он поручил приобрести для школ бесконтактные приборы для измерения температуры тела и обсудить вопросы профилактики с представителями турагентств, гостиниц и предприятий общепита.

Читайте также

Коронавирус подтвержден у россиянина, прибывшего в РФ из Италии

«Приезжают иностранные граждане, жители других регионов, поэтому профилактические мероприятия нужно проводить на постоянной основе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

31 января 2020 года стало известно, что на территории России выявлено двое больных новой коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае и Тюменской области, оба — граждане Китая. 26 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что пациенты выздоровели.

2 марта коронавирусная инфекция подтверждена у гражданина России, отдыхавшего в Италии. По официальным данным, молодой человек заболел 21 февраля, вернулся в РФ 23-го числа, после чего проживал в частном доме в Московской области. Он был госпитализирован после того, как 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области 16 марта стартует месячник по благоустройству Пензенская «Юность» одержала победу в первом матче четвертьфинала ЧР по баскетболу
В Сосновоборском районе выявлены нарушения при перевозке детей школьными автобусами В Пензенской области 70-летнего пенсионера обманули на 175 тыс. рублей
Трое жителей Саратова задержаны в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков ТСЖ планировало выплатить владельцу квартиры 170 тыс. рублей, собрав деньги с жильцов дома
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама