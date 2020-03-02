Белозерцев дал ряд поручений в связи с новым случаем заболевания коронавирусом в России Медицина

Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд поручений в связи с выявлением нового случая заболевания коронавирусной инфекцией в России.

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«Надо рекомендовать людям воздержаться от туристических поездок, в том числе и с детьми, в предстоящие школьные каникулы. Все должны понимать, что сейчас такой период, который требует сокращения числа контактов, передвижений», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 2 марта.

Иван Белозерцев также призвал по возможности сократить число массовых мероприятий.

Кроме того, он поручил приобрести для школ бесконтактные приборы для измерения температуры тела и обсудить вопросы профилактики с представителями турагентств, гостиниц и предприятий общепита.

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«Приезжают иностранные граждане, жители других регионов, поэтому профилактические мероприятия нужно проводить на постоянной основе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

31 января 2020 года стало известно, что на территории России выявлено двое больных новой коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае и Тюменской области, оба — граждане Китая. 26 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что пациенты выздоровели.

2 марта коронавирусная инфекция подтверждена у гражданина России, отдыхавшего в Италии. По официальным данным, молодой человек заболел 21 февраля, вернулся в РФ 23-го числа, после чего проживал в частном доме в Московской области. Он был госпитализирован после того, как 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ.