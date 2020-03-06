Представлен проект программы модернизации первичного звена пензенского здравоохранения Медицина

Москва, 6 марта 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин представил проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на период до 2024 года.

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Она предусматривает улучшение состояния основных фондов медучреждений в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, их оснащение оборудованием и санитарным транспортом.

Предполагается замена существующих 214 модульных зданий врачебных амбулаторий, ФАПов и фельдшерских пунктов в 26 муниципальных образованиях.

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В период с 2021 по 2024 годы планируется проведение капитального ремонта и реконструкции 178 объектов 27 медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям.

Намечено приобрести 31 тыс. единиц медицинского оборудования и изделий медназначения, а также 144 автомобиля.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, к проекту региональной программы сделаны минимальные замечания.

Следующий этап ее защиты состоится в ходе заседания межведомственной комиссии Минздрава России.