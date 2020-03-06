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Представлен проект программы модернизации первичного звена пензенского здравоохранения

10:07 | 06.03.2020 | Медицина

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Москва, 6 марта 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин представил проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на период до 2024 года.

Представлен проект программы модернизации первичного звена пензенского здравоохранения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она предусматривает улучшение состояния основных фондов медучреждений в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, их оснащение оборудованием и санитарным транспортом.

Предполагается замена существующих 214 модульных зданий врачебных амбулаторий, ФАПов и фельдшерских пунктов в 26 муниципальных образованиях.

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В период с 2021 по 2024 годы планируется проведение капитального ремонта и реконструкции 178 объектов 27 медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям.

Намечено приобрести 31 тыс. единиц медицинского оборудования и изделий медназначения, а также 144 автомобиля.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, к проекту региональной программы сделаны минимальные замечания.

Следующий этап ее защиты состоится в ходе заседания межведомственной комиссии Минздрава России.

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