В Пензенской области на коронавирус проверили около 240 человек Медицина

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. 239 человек проверены на коронавирус в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«На данный момент 229 человек сняты с учета», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 10 марта.

Александр Никишин добавил, что еще десять человек, которые прибыли из стран, где выявлены случаи коронавирусной инфекции, пока остаются под наблюдением.

«После двукратного подтверждения отрицательного результата данные пациенты будут выписаны из лечебных учреждений», — пояснил министр.

По его словам, еще 78 человек, которые контактировали с потенциально контактными лицами, находятся на двухнедельном домашнем карантине, им выданы больничные листы.

«Случаев подтверждения коронавируса на территории Пензенской области на сегодняшний день нет», — подчеркнул Александр Никишин.