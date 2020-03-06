EN
18:27:05 Пятница, 6 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

При возвращении из стран, где выявлен коронавирус, пензенцы получат больничные

15:43 | 06.03.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Листки нетрудоспособности будут оформлены жителям Пензенской области, вернувшимся из стран, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции.

При возвращении из стран, где выявлен коронавирус, пензенцы получат больничные. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, посещать медицинскую организацию для этого не потребуется.

Алгоритм предусматривает, что гражданин должен проинформировать о своем возвращении из зарубежной деловой или туристической поездки по телефону поликлиники по месту прикрепления или по горячей линии управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

После подтверждения переданных сведений контролирующими госструктурами будет организована выдача больничного, и гражданин сможет остаться дома на срок до 14 календарных дней.

Читайте также

Ситуация с коронавирусом показала, что у многих нет базовых медицинских знаний — Нидаль Гессум

При наличии признаков заболевания коронавирусной инфекцией, которые схожи с гриппом и ОРВИ, предусмотрена госпитализация.

2 марта 2020 года главный государственный врач России Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Документ предписывает организовать в регионах своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой инфекции; обеспечить работу горячей линии для лиц, вернувшихся с территорий, на которых зарегистрированы случаи заболевания; организовать выдачу больничных без посещения поликлиники и принять ряд других мер.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы подозревается в краже помады и туши для ресниц Мэрия Пензы впервые станет площадкой написания «Тотального диктанта»
В Заречном прокуратура добилась увеличения числа парковочных мест для инвалидов По факту избиения девочки в Терновке организована проверка
В Заречном подростки поставили спектакль о наркомании среди молодежи В Пензе более 100 человек стали участниками акции «Леди-донор»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама