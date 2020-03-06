При возвращении из стран, где выявлен коронавирус, пензенцы получат больничные Медицина

Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Листки нетрудоспособности будут оформлены жителям Пензенской области, вернувшимся из стран, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, посещать медицинскую организацию для этого не потребуется.

Алгоритм предусматривает, что гражданин должен проинформировать о своем возвращении из зарубежной деловой или туристической поездки по телефону поликлиники по месту прикрепления или по горячей линии управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

После подтверждения переданных сведений контролирующими госструктурами будет организована выдача больничного, и гражданин сможет остаться дома на срок до 14 календарных дней.

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При наличии признаков заболевания коронавирусной инфекцией, которые схожи с гриппом и ОРВИ, предусмотрена госпитализация.

2 марта 2020 года главный государственный врач России Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Документ предписывает организовать в регионах своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой инфекции; обеспечить работу горячей линии для лиц, вернувшихся с территорий, на которых зарегистрированы случаи заболевания; организовать выдачу больничных без посещения поликлиники и принять ряд других мер.