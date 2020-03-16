Диагноз пациентки с подозрением на коронавирус в Пензе будет подтвержден в течение суток Медицина

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Не более суток уйдет на подтверждение диагноза пациентки, госпитализированной в Пензе с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

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«Подтверждение или опровержение данного диагноза буквально по времени займет не более суток», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 16 марта.

Михаил Перекусихин пояснил, что для этого образцы лабораторных исследований доставлены в Новосибирск, где находится референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

Глава регионального управления Роспотребнадзора добавил, что установлен круг лиц, с которыми контактировала женщина, они находятся под наблюдением.

«Эпидрасследование в настоящее время продолжается», — отметил он.