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Диагноз пациентки с подозрением на коронавирус в Пензе будет подтвержден в течение суток

12:50 | 16.03.2020 | Медицина

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Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Не более суток уйдет на подтверждение диагноза пациентки, госпитализированной в Пензе с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Диагноз пациентки с подозрением на коронавирус в Пензе будет подтвержден в течение суток

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подтверждение или опровержение данного диагноза буквально по времени займет не более суток», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 16 марта.

Михаил Перекусихин пояснил, что для этого образцы лабораторных исследований доставлены в Новосибирск, где находится референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

Глава регионального управления Роспотребнадзора добавил, что установлен круг лиц, с которыми контактировала женщина, они находятся под наблюдением.

«Эпидрасследование в настоящее время продолжается», — отметил он.

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