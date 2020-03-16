В Пензенской области на коронавирус проверили более 300 человек Медицина

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. 307 человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) с 20 февраля 2020 года. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в облправительстве в понедельник, 16 марта.

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Он пояснил, что даже по истечении 14 дней карантина лица, у которых наблюдались симптомы инфекции, остаются под контролем медицинских работников до получения двух отрицательных результатов на наличие коронавируса.

«На меднаблюдении с нарастающим итогом вообще стояло 403 человека, из них 358 — граждане Российской Федерации», — сказал глава управления.

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Михаил Перекусихин уточнил, что под медицинским наблюдением на сегодняшний день остаются 162 человека, в том числе 50 прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

По словам руководителя регионального ведомства, госпитализация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также ближайших контактных лиц осуществляется в пензенский областной клинический центр специализированных видов медпомощи, где имеются боксированные отделения.

«Резервными стационарами для госпитализации больных с вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями определены: клиническая больница №4 — 250 коек и госпиталь для ветеранов войн — 238 коек», — отметил он.