EN
00:54:23 Вторник, 17 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава пензенского Минздрава прокомментировал состояние больной с подозрением на коронавирус

13:45 | 16.03.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Состояние женщины, госпитализированной в Пензе с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), за последние сутки значительно улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 16 марта.

Глава пензенского Минздрава прокомментировал состояние больной с подозрением на коронавирус

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, местная жительница, которая жаловалась на высокую температуру и затрудненное дыхание, отказывалась от госпитализации, но была помещена в больницу в минувшую пятницу, 13 марта.

Читайте также

Диагноз пациентки с подозрением на коронавирус в Пензе будет подтвержден в течение суток

«Температура субфебрильная. Дыхательных нарушений не наблюдается. Состояние на данный момент расценивается как удовлетворительное», — уточнил Александр Никишин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 марта стало известно, что один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на коронавирус.

По результатам первичного исследования было принято решение направить клинический материал на подтверждающее тестирование в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями. Ожидается, что на подтверждение диагноза уйдет не более суток.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор обратился к жителям в связи с риском распространения коронавируса В Пензенской области на коронавирус проверили более 300 человек
Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент Глава Пензы взял на контроль решение проблем, с которыми к нему обратились жители
Заключен под стражу житель Заречного, обвиняемый в убийстве Детские сады в Пензенской области продолжат работать в обычном режиме
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама