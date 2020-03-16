Глава пензенского Минздрава прокомментировал состояние больной с подозрением на коронавирус

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Состояние женщины, госпитализированной в Пензе с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), за последние сутки значительно улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 16 марта.
По результатам первичного исследования было принято решение направить клинический материал на подтверждающее тестирование в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями. Ожидается, что на подтверждение диагноза уйдет не более суток.
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