Глава пензенского Минздрава прокомментировал состояние больной с подозрением на коронавирус Медицина

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Состояние женщины, госпитализированной в Пензе с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), за последние сутки значительно улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 16 марта.

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По его словам, местная жительница, которая жаловалась на высокую температуру и затрудненное дыхание, отказывалась от госпитализации, но была помещена в больницу в минувшую пятницу, 13 марта.

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«Температура субфебрильная. Дыхательных нарушений не наблюдается. Состояние на данный момент расценивается как удовлетворительное», — уточнил Александр Никишин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 марта стало известно, что один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на коронавирус.

По результатам первичного исследования было принято решение направить клинический материал на подтверждающее тестирование в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями. Ожидается, что на подтверждение диагноза уйдет не более суток.