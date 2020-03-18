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244 человека попали под наблюдение врачей из-за общения с больной коронавирусом в Пензе

13:18 | 18.03.2020 | Медицина

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Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. 244 человека, контактировавших с женщиной, госпитализированной в Пензе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), попали под наблюдение врачей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

244 человека попали под наблюдение врачей из-за общения с больной коронавирусом в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Положительных тестов у них нет», — уточнила она.

Дина Черемушкина добавила, что с начала распространения заболевания под наблюдением врачей в Пензенской области находились 466 человек, в настоящее время врачи продолжают следить за здоровьем 212 граждан.

«Выполнено 625 исследований на коронавирус. Министерству здравоохранения Пензенской области выделено дополнительно из бюджета 42 млн. рублей для приобретения резерва противовирусных препаратов и расходных материалов», — пояснила она.

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