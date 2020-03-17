В Пензе подтвержден первый случай коронавируса Медицина

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) зарегистрирован на территории Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина во вторник, 17 марта.

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«Коронавирус у госпитализированного ранее пациента подтвержден. Лечение идет по протоколу», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что наблюдается положительная динамика протекания заболевания.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 марта в Пензе была госпитализирована женщина с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Для подтверждения диагноза анализы были направлены в Новосибирск.

По данным Роспотребнадзора, пациентка за рубеж в 2020 году не выезжала.

С 16 марта по 15 апреля в Пензенской области введен режим повышенной готовности. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Школьники отправлены на каникулы с 17 марта.

Вузы приняли решение о переходе на дистанционное обучение.

В учреждениях дополнительного образования объявлено свободное посещение.