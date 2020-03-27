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Анализы на коронавирус из Пензы начали отправлять в Москву

15:18 | 27.03.2020 | Медицина

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Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Биологические материалы пациентов, у которых в Пензе в ходе первоначального исследования выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), с 26 марта направляются для подтверждения диагноза в Москву, а не в Новосибирск, как это было ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Анализы на коронавирус из Пензы начали отправлять в Москву. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со вчерашнего дня мы все подозрительные случаи на подтверждение коронавирусной инфекции отправляем в Москву», — сказал он в ходе 29-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 27 марта.

По словам Александра Никишина, в настоящее время все лица, прибывшие из-за рубежа, обследуются на наличие коронавируса.

«Анализ делается в течение суток. В случае, если есть подозрение, анализ повторяется. В течение двух суток мы получаем уже окончательный результат», — пояснил он.

Министр добавил, что если анализы в Пензе оказались положительными, биологические материалы пациента отправляются в уполномоченное учреждение для подтверждения диагноза.

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