В Пензе депутат указал на сбой в информировании о результатах анализа на коронавирус Медицина

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, член фракции «Единая Россия» Игорь Борисов, который также является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», указал на сбой во взаимодействии ответственных ведомств и служб с человеком, сдавшим анализ на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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По словам Игоря Борисова, его супруга недавно вернулась из Таиланда, 23 марта сдала анализы на COVID-19, но до настоящего времени остается в неведении о результатах исследования.

«До сих пор никто не позвонил, ничего не сказал. [...] Поэтому я в повязке сижу», — пояснил народный избранник в ходе 29-й внеочередной сессии, доступ на которую в связи с распространением коронавируса был ограничен.

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В свою очередь министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, ранее сообщивший, что первые результаты исследования становятся известны уже через сутки, никак не прокомментировал произошедшее.

«Уточним», — сказал он.

«Уточните, пожалуйста, будьте добры. Мы не можем понять: ни температуры, ничего нет, ни кашля. То есть она была на Пхукете, там заболевания коронавируса нет, но мы беспокоимся. Мы все находимся на осадном положении, вся семья», — сказал Игорь Борисов.

«Разберемся», — пообещал министр здравоохранения.