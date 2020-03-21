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Пензенский депутат Лисин сообщил, что его супруга заразилась коронавирусом

13:57 | 21.03.2020 | Общество

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Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, член фракции «Единая Россия» Михаил Лисин, который также является председателем совета реготделения общественной организации «Деловая Россия» и генеральным директором ООО «Электра», сообщил, что у его супруги диагностирована коронавирусная инфекция.

Пензенский депутат Лисин сообщил, что его супруга заразилась коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья, очень много слухов, домыслов, неправды всю эту неделю в Пензенской области по ситуации с коронавирусом, со мной и с моей семьей. И ситуация пока не сильно изменилась. Всю эту неделю я отвечал на звонки и сообщения друзей, коллег и знакомых. Все спрашивали, что случилось и правда ли, что моя супруга, я сам и мой сын заболели коронавирусом. Я честно и открыто отвечал все это время. Думаю, пришла пора поделиться со всеми. Да, действительно, моя супруга заболела, и у нее диагностировали коронавирус. У нас с сыном результаты тестирования отрицательные», — написал Михаил Лисин на своих страницах в соцсетях Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

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По словам депутата, он готов рассказать о том, как все развивалось и какая ситуация в настоящее время.

«Всем здоровья», — добавил Михаил Лисин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) объявил о пандемии COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 8.00 субботы, 21 марта, в мире подтверждено 274 тыс. 200 случаев новой коронавирусной инфекции, в России — 253, в том числе один — в Пензенской области.

Общее количество выздоровевших в РФ достигло 12 человек.

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