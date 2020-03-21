Пензенский депутат Лисин сообщил, что его супруга заразилась коронавирусом Общество

Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, член фракции «Единая Россия» Михаил Лисин, который также является председателем совета реготделения общественной организации «Деловая Россия» и генеральным директором ООО «Электра», сообщил, что у его супруги диагностирована коронавирусная инфекция.

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«Дорогие друзья, очень много слухов, домыслов, неправды всю эту неделю в Пензенской области по ситуации с коронавирусом, со мной и с моей семьей. И ситуация пока не сильно изменилась. Всю эту неделю я отвечал на звонки и сообщения друзей, коллег и знакомых. Все спрашивали, что случилось и правда ли, что моя супруга, я сам и мой сын заболели коронавирусом. Я честно и открыто отвечал все это время. Думаю, пришла пора поделиться со всеми. Да, действительно, моя супруга заболела, и у нее диагностировали коронавирус. У нас с сыном результаты тестирования отрицательные», — написал Михаил Лисин на своих страницах в соцсетях Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

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По словам депутата, он готов рассказать о том, как все развивалось и какая ситуация в настоящее время.

«Всем здоровья», — добавил Михаил Лисин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) объявил о пандемии COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 8.00 субботы, 21 марта, в мире подтверждено 274 тыс. 200 случаев новой коронавирусной инфекции, в России — 253, в том числе один — в Пензенской области.

Общее количество выздоровевших в РФ достигло 12 человек.