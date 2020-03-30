Открыты горячие линии для граждан с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения Медицина

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Горячие линии для пациентов старше 45 лет с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения организованы в Пензенской области в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, с их помощью будет осуществляться заочное консультирование инвалидов и участников региональных проектов по обеспечению лекарствами.

Звонки пациентов с болезнями системы кровообращения будут приниматься на базе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко по номеру: +7 (8412) 45-29-37.

Для пациентов с эндокринными заболеваниями на базе этого же учреждения выделен номер: +7 (8412) 45-29-23.

Порядок взаимодействия предусматривает, что после того, как гражданин сообщит свои фамилию, имя, отчество и дату рождения, последует сбор анамнеза с целью раннего выявления признаков коронавирусной инфекции.

При этом возможно три варианта развития событий.

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Если пациент чувствует себя стабильно и нет признаков ухудшения состояния, то по рекомендации врача из Пензы ему без посещения поликлиники будут выписаны рецепты, и волонтеры принесут эти лекарства домой. Прежде всего речь идет об инсулинах, препаратах для вторичной профилактики заболеваний у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, операцию на сердце в течение года, а также после определенных видов инсульта в течение полугода.

Если пациент не был в поликлинике более 30 дней, у него имеется отрицательная динамика по жалобам, растет потребность в увеличении дозы препарата, участились вызовы скорой медицинской помощи, то к нему будет направлена врачебная бригада из поликлиники для дополнительного обследования и корректировки лечения. Выписка рецептов будет осуществляться по результатам визита медработников.

Если у пациента наблюдаются существенная отрицательная динамика, резкое ухудшение состояния, нарастание симптомов хронической сердечно-сосудистой недостаточности, появление впервые либо усиление болевого синдрома, нарушение ритма и одышки, к нему будет направлена бригада скорой помощи.