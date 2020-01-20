Ситуация с обеспечением лекарствами в Пензенской области более-менее благополучная — министр Медицина

Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Ситуация с лекарственным обеспечением в Пензенской области является более-менее благополучной. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«По тем вопросам, которые озвучены были президентом [России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному Собранию] по лекарственному обеспечению, ситуация в Пензенской области более-менее благополучная», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 20 января.

Глава ведомства добавил, что Пензенская область не вошла в число 20 субъектов федерации, где были допущены нарушения, которые привели к перебоям с поставками лекарств.

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Кроме того, Александр Никишин обратил внимание на то, что по областной программе своевременно были обеспечены необходимыми препаратами пациенты, перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения и инфаркт миокарда.

Он напомнил также, что Пензенская область вошла в пилотный проект модернизации системы лекарственного обеспечения граждан, который позволит улучшить ситуацию в данной сфере.

В свою очередь министр финансов региона Любовь Финогеева уточнила, что обеспечение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области в 2020 году доведено до бездефицитного уровня, при этом на покупку лекарств заложены денежные средства в размере 1 млрд. 254,7 млн. рублей.

«Кроме того, из федерального бюджета еще в виде субвенций, субсидий предоставляется порядка 520 млн. рублей на лекарственные препараты», — добавила она.