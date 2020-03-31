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ВАЖНО Режим всеобщей самоизоляции введен в Пензенской области с 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19

В Пензе из-за коронавируса будут по очереди закрывать поликлиники на дезинфекцию

17:04 | 31.03.2020 | Медицина

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Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Дезинфекция всех учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Пензенской области, будет проведена в ближайшее время в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензе из-за коронавируса будут по очереди закрывать поликлиники на дезинфекцию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На время дезинфекции медицинский объект будет закрыт полностью на один день. Медработники осуществлять прием не будут», — пояснили в ведомстве, добавив, что обработке подлежат все помещения, включая кабинеты, холлы и лестничные пролеты.

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В пресс-службе уточнили, что, согласно утвержденному графику, 1 апреля на дезинфекцию будет закрыта поликлиника №1 на улице Набережной реки Мойки; на следующий день — поликлиника №2 на улице Володарского; 3-го числа — поликлиника №3 на улице Светлой.

«Граждане, записанные на прием в эти среду, четверг и пятницу, смогут воспользоваться медицинскими услугами в полном объеме в субботу, 4 апреля, в тех же поликлиниках», — сказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что информация о временном закрытии других учреждений будет дана дополнительно.

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