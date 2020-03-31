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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 12 случаев коронавируса, введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Число случаев заражения коронавирусом в Пензенской области выросло до 12

11:08 | 31.03.2020 | Медицина

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Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области до 12 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина во вторник, 31 марта.

Число случаев заражения коронавирусом в Пензенской области выросло до 12. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новых на сегодня — пять», — пояснила она, уточнив, что возраст пациентов с COVID-19 составляет 31 год, 56 лет, 62 года, 75 лет и 81 год.

«Все — контактная группа второй больной, как и прежде», — отметила Дина Черемушкина.

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Она добавила также, что у одного человека, у которого первичные тесты на коронавирус были положительными, диагноз не подтвержден.

«Под наблюдением 4 тыс. 112 человек. Проведено 3 тыс. 728 тестов», — проинформировала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области с 16 марта в регионе объявлен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 30 марта введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих отдельные заболевания.

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