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Названа причина смерти пациента с коронавирусом в Пензе

19:42 | 31.03.2020 | Медицина

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Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Специалисты установили причину смерти в Пензе 75-летнего мужчины, у которого ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина вечером во вторник, 31 марта.

Названа причина смерти пациента с коронавирусом в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно патологоанатомическому вскрытию, смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что мужчина страдал сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 31 марта, в России подтверждено 2 тыс. 337 случаев коронавируса, из них 12 — в Пензенской области.

Один пациент, ранее госпитализированный в Пензе с COVID-19, скончался.

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