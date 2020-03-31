Названа причина смерти пациента с коронавирусом в Пензе Медицина

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Специалисты установили причину смерти в Пензе 75-летнего мужчины, у которого ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина вечером во вторник, 31 марта.

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«Согласно патологоанатомическому вскрытию, смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что мужчина страдал сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 31 марта, в России подтверждено 2 тыс. 337 случаев коронавируса, из них 12 — в Пензенской области.

Один пациент, ранее госпитализированный в Пензе с COVID-19, скончался.