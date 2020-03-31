В Пензенской области с 31 марта введен режим всеобщей самоизоляции Общество

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Режим самоизоляции введен в Пензенской области для всех граждан со вторника, 31 марта, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27, которым в регионе был объявлен режим повышенной готовности.

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Согласно тексту документа, граждане не должны покидать места проживания или пребывания.

При этом предусмотрен ряд исключений. К ним относятся случаи обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью, наличия прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту или от места работы, которая не приостановлена, а также к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, и выноса отходов до ближайшего места накопления ТКО.

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Введенные ограничения не распространяются, в частности, на работников, обеспечивающих функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, на случаи оказания медицинской помощи, на деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства и осуществляющих управление многоквартирными домами.

В соответствии с постановлением, граждане обязаны соблюдать дистанцию до других лиц не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Органам власти, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, поручено обеспечить соблюдение социального дистанцирования, в частности, путем нанесения разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях.

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Отдельно в документе прописано, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с федеральным законом №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года с последующими изменениями, который является обстоятельством непреодолимой силы.

Согласно постановлению, несовершение или несвоевременное совершение в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для получения государственных и иных услуг, не может являться основанием для отказа в их предоставлении. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления услуг подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом графика работы соответствующего органа.