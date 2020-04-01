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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев коронавируса, введен режим самоизоляции для всех граждан

За последние сутки коронавирус в Пензе подтвержден у четырех женщин

11:52 | 01.04.2020 | Медицина

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Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) за последние сутки подтверждена у четырех женщин, госпитализированных в Пензе. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в среду, 1 апреля.

За последние сутки коронавирус в Пензе подтвержден у четырех женщин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что их возраст составляет от 50 до 82 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 315 человек», — добавила Дина Черемушкина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выздоровели 190 человек. Скончались 24 человека.

В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока никто из госпитализированных не выписан. Умер один человек.

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